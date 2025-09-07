货币 / SNOW
SNOW: Snowflake Inc Class A
215.79 USD 0.28 (0.13%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SNOW汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点215.42和高点218.88进行交易。
关注Snowflake Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
215.42 218.88
年范围
108.74 249.99
- 前一天收盘价
- 216.07
- 开盘价
- 217.27
- 卖价
- 215.79
- 买价
- 216.09
- 最低价
- 215.42
- 最高价
- 218.88
- 交易量
- 1.869 K
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- -7.61%
- 6个月变化
- 45.47%
- 年变化
- 89.06%
