SNOW: Snowflake Inc Class A
222.06 USD 4.06 (1.86%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SNOWの今日の為替レートは、1.86%変化しました。日中、通貨は1あたり218.60の安値と222.22の高値で取引されました。
Snowflake Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
218.60 222.22
1年のレンジ
108.74 249.99
- 以前の終値
- 218.00
- 始値
- 219.50
- 買値
- 222.06
- 買値
- 222.36
- 安値
- 218.60
- 高値
- 222.22
- 出来高
- 7.321 K
- 1日の変化
- 1.86%
- 1ヶ月の変化
- -4.92%
- 6ヶ月の変化
- 49.70%
- 1年の変化
- 94.55%
