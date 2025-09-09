Moedas / SNOW
SNOW: Snowflake Inc Class A
218.00 USD 1.93 (0.89%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SNOW para hoje mudou para 0.89%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 214.30 e o mais alto foi 219.01.
Faixa diária
214.30 219.01
Faixa anual
108.74 249.99
- Fechamento anterior
- 216.07
- Open
- 217.27
- Bid
- 218.00
- Ask
- 218.30
- Low
- 214.30
- High
- 219.01
- Volume
- 8.350 K
- Mudança diária
- 0.89%
- Mudança mensal
- -6.66%
- Mudança de 6 meses
- 46.96%
- Mudança anual
- 90.99%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh