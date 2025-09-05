Валюты / SNOW
SNOW: Snowflake Inc Class A
216.07 USD 9.56 (4.24%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SNOW за сегодня изменился на -4.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 216.00, а максимальная — 222.34.
Следите за динамикой Snowflake Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
216.00 222.34
Годовой диапазон
108.74 249.99
- Предыдущее закрытие
- 225.63
- Open
- 220.90
- Bid
- 216.07
- Ask
- 216.37
- Low
- 216.00
- High
- 222.34
- Объем
- 13.002 K
- Дневное изменение
- -4.24%
- Месячное изменение
- -7.49%
- 6-месячное изменение
- 45.66%
- Годовое изменение
- 89.30%
