SNOW: Snowflake Inc Class A

216.07 USD 9.56 (4.24%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SNOW за сегодня изменился на -4.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 216.00, а максимальная — 222.34.

Следите за динамикой Snowflake Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
216.00 222.34
Годовой диапазон
108.74 249.99
Предыдущее закрытие
225.63
Open
220.90
Bid
216.07
Ask
216.37
Low
216.00
High
222.34
Объем
13.002 K
Дневное изменение
-4.24%
Месячное изменение
-7.49%
6-месячное изменение
45.66%
Годовое изменение
89.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.