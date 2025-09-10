Dövizler / SNOW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SNOW: Snowflake Inc Class A
230.31 USD 8.25 (3.72%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SNOW fiyatı bugün 3.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 222.57 ve Yüksek fiyatı olarak 231.94 aralığında işlem gördü.
Snowflake Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNOW haberleri
- SNOW Rides on Enterprise AI Adoption: Can the Growth Continue?
- AI Adoption Puts Snowflake on ‘Launchpad to 2021 Highs,’ Says Analyst - TipRanks.com
- RBC, GitLab’ın GTM değişiklikleri ortasında Outperform notunu yineledi
- GitLab stock rating reiterated at Outperform by RBC amid GTM changes
- Kleinerman, Snowflake EVP, sells $658,189 in SNOW stock
- Slootman Frank sells Snowflake (SNOW) stock worth $1.67 million
- Sytse Sijbrandij sells GitLab shares worth $5.4 million
- Gitlab director Blasing sells $162,773 in shares
- Can AI-Powered Tools Position MongoDB for Sustained Revenue Growth?
- When Will Databricks Go Public & How Will It Compare to Snowflake Stock (SNOW)? - TipRanks.com
- SNOW's Robust Portfolio Expands Client Base: Will the Trend Continue?
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Sezzle: Incredible Buy Or Risky Business? (NASDAQ:SEZL)
- Salesforce's Data Cloud Adoption Jumps 140%: Will It Aid Sales Growth?
- Got $5,000? 2 Tech Stocks to Buy and Hold for the Long Term
- Snowflake Inc. (SNOW) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Snowflake: Yönetici Dageville 241.992 dolar değerinde hisse satışı gerçekleştirdi
- Snowflake: director Dageville sells $241,992 in shares
- Slootman Frank sells Snowflake (SNOW) shares worth $433,840
- Kleinerman of Snowflake sells $122k in shares
- Snowflake Soars 18% in a Month: Should You Buy the Stock or Wait?
- C3.ai Trades Near 52-Week Low: Right Time to Buy the Stock?
- 10 Top AI Stocks to Buy Now
Günlük aralık
222.57 231.94
Yıllık aralık
108.74 249.99
- Önceki kapanış
- 222.06
- Açılış
- 222.91
- Satış
- 230.31
- Alış
- 230.61
- Düşük
- 222.57
- Yüksek
- 231.94
- Hacim
- 13.864 K
- Günlük değişim
- 3.72%
- Aylık değişim
- -1.39%
- 6 aylık değişim
- 55.26%
- Yıllık değişim
- 101.78%
21 Eylül, Pazar