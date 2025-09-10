FiyatlarBölümler
SNOW
SNOW: Snowflake Inc Class A

230.31 USD 8.25 (3.72%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SNOW fiyatı bugün 3.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 222.57 ve Yüksek fiyatı olarak 231.94 aralığında işlem gördü.

Snowflake Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
222.57 231.94
Yıllık aralık
108.74 249.99
Önceki kapanış
222.06
Açılış
222.91
Satış
230.31
Alış
230.61
Düşük
222.57
Yüksek
231.94
Hacim
13.864 K
Günlük değişim
3.72%
Aylık değişim
-1.39%
6 aylık değişim
55.26%
Yıllık değişim
101.78%
