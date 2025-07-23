CotizacionesSecciones
SLGN: Silgan Holdings Inc

43.20 USD 0.08 (0.18%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SLGN de hoy ha cambiado un -0.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 42.96, mientras que el máximo ha alcanzado 44.11.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Silgan Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
42.96 44.11
Rango anual
42.96 58.14
Cierres anteriores
43.28
Open
43.36
Bid
43.20
Ask
43.50
Low
42.96
High
44.11
Volumen
2.268 K
Cambio diario
-0.18%
Cambio mensual
-6.90%
Cambio a 6 meses
-15.66%
Cambio anual
-17.45%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B