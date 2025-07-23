Divisas / SLGN
SLGN: Silgan Holdings Inc
43.20 USD 0.08 (0.18%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SLGN de hoy ha cambiado un -0.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 42.96, mientras que el máximo ha alcanzado 44.11.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Silgan Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SLGN News
Las acciones de Silgan Holdings alcanzan mínimos de 52 semanas a 43,74 dólares
- Acciones de Silgan Holdings tocan mínimos de 52 semanas a $43.74
- Silgan Holdings stock hits 52-week low at $43.74
Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
BofA lista 13 acciones de pequeña y mediana capitalización con potencial de rebote
- BofA enumera 13 acciones de pequeña y mediana capitalización que podrían recuperarse
- BofA lists 13 SMID cap stocks that could rebound
Merrill Lynch announces no stabilisation for Silgan's €600 million notes
Silgan Holdings stock hits 52-week low at $44.36
Silgan Holdings launches €600 million senior notes offering
Silgan prices €600 million senior notes offering at 4¼% due 2031
Silgan to offer €600 million in senior unsecured notes
BofA upgrades Silgan and International Paper, lifts containerboard price forecasts
Silgan Holdings stock rating upgraded by BofA Securities on valuation
Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
Silgan Holdings declares quarterly dividend of $0.20 per share
Ball Corp Earnings Surpass Estimates in Q2, Sales Increase Y/Y
Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
Earnings call transcript: Silgan Holdings Q2 2025 misses EPS expectations
Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
Silgan Holdings (SLGN) Q2 Earnings Lag Estimates
Silgan Holdings Q2 profit rises 15% on strong dispensing products growth
Packaging Corp Earnings Surpass Estimates in Q2, Sales Rise Y/Y
Silgan Holdings (SLGN) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
Rango diario
42.96 44.11
Rango anual
42.96 58.14
- Cierres anteriores
- 43.28
- Open
- 43.36
- Bid
- 43.20
- Ask
- 43.50
- Low
- 42.96
- High
- 44.11
- Volumen
- 2.268 K
- Cambio diario
- -0.18%
- Cambio mensual
- -6.90%
- Cambio a 6 meses
- -15.66%
- Cambio anual
- -17.45%
