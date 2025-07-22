Валюты / SLGN
SLGN: Silgan Holdings Inc
43.28 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SLGN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.05, а максимальная — 43.50.
Следите за динамикой Silgan Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
43.05 43.50
Годовой диапазон
43.05 58.14
- Предыдущее закрытие
- 43.28
- Open
- 43.30
- Bid
- 43.28
- Ask
- 43.58
- Low
- 43.05
- High
- 43.50
- Объем
- 1.517 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -6.72%
- 6-месячное изменение
- -15.50%
- Годовое изменение
- -17.29%
