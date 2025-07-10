Währungen / SLGN
SLGN: Silgan Holdings Inc
43.14 USD 0.06 (0.14%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SLGN hat sich für heute um -0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.89 bis zu einem Hoch von 43.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Silgan Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
42.89 43.38
Jahresspanne
42.89 58.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.20
- Eröffnung
- 43.08
- Bid
- 43.14
- Ask
- 43.44
- Tief
- 42.89
- Hoch
- 43.38
- Volumen
- 1.679 K
- Tagesänderung
- -0.14%
- Monatsänderung
- -7.03%
- 6-Monatsänderung
- -15.78%
- Jahresänderung
- -17.56%
