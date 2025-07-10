KurseKategorien
Währungen / SLGN
Zurück zum Aktien

SLGN: Silgan Holdings Inc

43.14 USD 0.06 (0.14%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SLGN hat sich für heute um -0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.89 bis zu einem Hoch von 43.38 gehandelt.

Verfolgen Sie die Silgan Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SLGN News

Tagesspanne
42.89 43.38
Jahresspanne
42.89 58.14
Vorheriger Schlusskurs
43.20
Eröffnung
43.08
Bid
43.14
Ask
43.44
Tief
42.89
Hoch
43.38
Volumen
1.679 K
Tagesänderung
-0.14%
Monatsänderung
-7.03%
6-Monatsänderung
-15.78%
Jahresänderung
-17.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K