통화 / SLGN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SLGN: Silgan Holdings Inc
42.81 USD 0.33 (0.76%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SLGN 환율이 오늘 -0.76%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 42.79이고 고가는 43.28이었습니다.
Silgan Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLGN News
- 실간 홀딩스, 52주 신저가 기록: $43.74
- Silgan Holdings stock hits 52-week low at $43.74
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- BofA lists 13 SMID cap stocks that could rebound
- Merrill Lynch announces no stabilisation for Silgan’s €600 million notes
- Silgan Holdings stock hits 52-week low at $44.36
- Silgan Holdings launches €600 million senior notes offering
- Silgan prices €600 million senior notes offering at 4¼% due 2031
- Silgan to offer €600 million in senior unsecured notes
- BofA upgrades Silgan and International Paper, lifts containerboard price forecasts
- Silgan Holdings stock rating upgraded by BofA Securities on valuation
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Silgan Holdings declares quarterly dividend of $0.20 per share
- Ball Corp Earnings Surpass Estimates in Q2, Sales Increase Y/Y
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- Earnings call transcript: Silgan Holdings Q2 2025 misses EPS expectations
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Silgan Holdings (SLGN) Q2 Earnings Lag Estimates
- Silgan Holdings Q2 profit rises 15% on strong dispensing products growth
- Packaging Corp Earnings Surpass Estimates in Q2, Sales Rise Y/Y
- Silgan Holdings (SLGN) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Crown Holdings Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, '25 View Raised
- Avery Dennison Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Dip Y/Y
- Trimas Corporation stock hits 52-week high at 30.13 USD
일일 변동 비율
42.79 43.28
년간 변동
42.79 58.14
- 이전 종가
- 43.14
- 시가
- 43.28
- Bid
- 42.81
- Ask
- 43.11
- 저가
- 42.79
- 고가
- 43.28
- 볼륨
- 2.278 K
- 일일 변동
- -0.76%
- 월 변동
- -7.74%
- 6개월 변동
- -16.42%
- 년간 변동율
- -18.19%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K