货币 / SLGN
SLGN: Silgan Holdings Inc
43.72 USD 0.44 (1.02%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SLGN汇率已更改1.02%。当日，交易品种以低点43.36和高点44.00进行交易。
关注Silgan Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
43.36 44.00
年范围
43.05 58.14
- 前一天收盘价
- 43.28
- 开盘价
- 43.36
- 卖价
- 43.72
- 买价
- 44.02
- 最低价
- 43.36
- 最高价
- 44.00
- 交易量
- 763
- 日变化
- 1.02%
- 月变化
- -5.78%
- 6个月变化
- -14.64%
- 年变化
- -16.45%
