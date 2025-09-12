Divisas / RH
RH: RH
229.60 USD 1.04 (0.45%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RH de hoy ha cambiado un -0.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 229.50, mientras que el máximo ha alcanzado 248.44.
Siga la dinámica de la pareja de divisas RH. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
RH News
- RH Stock Sinks on Lower Guidance. Is It Time to Buy the Dip or Run for the Hills?
- This BP Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Array Technologies (NASDAQ:ARRY), BP (NYSE:BP)
- Why RH Stock Is Still Risky Even as Profit Soars
- Stock Market Today: Nasdaq Crushes The Dow; Here's Why Warner Bros. Is Spiking (Live Coverage)
- RH Stock Down on Q2 Earnings and Revenue Miss, Guidance Lowered
- RH Reports 8% Revenue Growth
- Restoration Hardware stock rating maintained as UBS cites lack of visibility
- Tariffs squeezing RH’s margins, Telsey says downgrading furniture retailer
- RH Stock Is Trading Lower Friday: What's Going On? - RH (NYSE:RH)
- Stifel lowers Restoration Hardware stock price target to $320 on tariff impact
- Restoration Hardware price target raised to $265 from $235 at TD Cowen
Rango diario
229.50 248.44
Rango anual
123.03 457.26
- Cierres anteriores
- 230.64
- Open
- 232.85
- Bid
- 229.60
- Ask
- 229.90
- Low
- 229.50
- High
- 248.44
- Volumen
- 2.659 K
- Cambio diario
- -0.45%
- Cambio mensual
- 4.90%
- Cambio a 6 meses
- -1.66%
- Cambio anual
- -30.94%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B