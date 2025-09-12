Валюты / RH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RH: RH
230.64 USD 7.95 (3.57%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RH за сегодня изменился на 3.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 219.00, а максимальная — 231.35.
Следите за динамикой RH. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RH
- RH Stock Sinks on Lower Guidance. Is It Time to Buy the Dip or Run for the Hills?
- Company News for Sep 15, 2025
- This BP Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Array Technologies (NASDAQ:ARRY), BP (NYSE:BP)
- Plunging Mortgage Rates Could Light Up These 9 Stocks - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- Why RH Stock Is Still Risky Even as Profit Soars
- RHアナリストは、暗い第2四半期の結果に続き、予測を削減します。
- Stock Market Today: Nasdaq Crushes The Dow; Here's Why Warner Bros. Is Spiking (Live Coverage)
- RH Stock Down on Q2 Earnings and Revenue Miss, Guidance Lowered
- RH Reports 8% Revenue Growth
- UBS сохраняет рейтинг акций Restoration Hardware из-за отсутствия ясности
- Restoration Hardware stock rating maintained as UBS cites lack of visibility
- Тарифы давят на маржу RH, Telsey понижает рейтинг мебельного ритейлера
- Tariffs squeezing RH’s margins, Telsey says downgrading furniture retailer
- RH Stock Is Trading Lower Friday: What's Going On? - RH (NYSE:RH)
- Adobe, Super Micro растут; RH падает на премаркете
- Adobe, Super Micro Computer and Warner Bros rise premarket; RH falls
- Stifel снижает целевую цену акций Restoration Hardware до $320 из-за влияния тарифов
- Stifel lowers Restoration Hardware stock price target to $320 on tariff impact
- TD Cowen повысил целевую цену акций Restoration Hardware до $265 с $235
- Restoration Hardware price target raised to $265 from $235 at TD Cowen
- TSX futures inch lower after index logs fresh record closing high
- It’s hard to predict a stock-market top, but two red flags have this analyst eyeing the eject button
- RH Analysts Slash Their Forecasts Following Downbeat Q2 Results - RH (NYSE:RH)
- General Motors To Rally More Than 24%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Adobe (NASDAQ:ADBE), C3.ai (NYSE:AI)
Дневной диапазон
219.00 231.35
Годовой диапазон
123.03 457.26
- Предыдущее закрытие
- 222.69
- Open
- 223.27
- Bid
- 230.64
- Ask
- 230.94
- Low
- 219.00
- High
- 231.35
- Объем
- 1.787 K
- Дневное изменение
- 3.57%
- Месячное изменение
- 5.37%
- 6-месячное изменение
- -1.22%
- Годовое изменение
- -30.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.