RH: RH
224.71 USD 9.00 (3.85%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RH a changé de -3.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 224.68 et à un maximum de 237.00.
Suivez la dynamique RH. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RH Nouvelles
- This Luxury CEO Just Said "Big Inflation" Is Coming Because of Trump Tariffs and Half His Industry Could Get "Wiped Out." But Could the Turmoil Be an Investment Opportunity?
- RH Stock Sinks on Lower Guidance. Is It Time to Buy the Dip or Run for the Hills?
- Cet analyste de BP devient optimiste; Voici les 5 principales améliorations pour lundi | Benzinga France
- Company News for Sep 15, 2025
- Les taux hypothécaires en chute pourraient stimuler ces 9 actions | Benzinga France
- Why RH Stock Is Still Risky Even as Profit Soars
- Cet analyste des matériaux appliqués n'est plus optimiste; voici les 5 principales dégradations pour vendredi | Benzinga France
- Les publications RH affichent des résultats décevants, se joignent à Frequency Electronics, Tronox et d'autres grandes actions en baisse lors de la séance de pré-ouverture du marché vendredi | Benzinga France
- Pourquoi les actions d'Adobe se négocient-elles à la hausse de plus de 4 % ? Voici 20 actions qui bougent avant l'ouverture du marché. | Benzinga France
- RH Stock Down on Q2 Earnings and Revenue Miss, Guidance Lowered
- RH Reports 8% Revenue Growth
- La notation de l’action Restoration Hardware maintenue par UBS qui cite un manque de visibilité
- Les tarifs douaniers compriment les marges de RH, Telsey dégrade le détaillant de meubles
- RH Stock Is Trading Lower Friday: What's Going On? - RH (NYSE:RH)
- Adobe, Super Micro Computer and Warner Bros rise premarket; RH falls
- Stifel abaisse l’objectif de cours de Restoration Hardware à 320€ en raison de l’impact des tarifs douaniers
Range quotidien
224.68 237.00
Range Annuel
123.03 457.26
- Clôture Précédente
- 233.71
- Ouverture
- 232.50
- Bid
- 224.71
- Ask
- 225.01
- Plus Bas
- 224.68
- Plus Haut
- 237.00
- Volume
- 2.093 K
- Changement quotidien
- -3.85%
- Changement Mensuel
- 2.66%
- Changement à 6 Mois
- -3.76%
- Changement Annuel
- -32.41%
20 septembre, samedi