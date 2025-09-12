Dövizler / RH
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RH: RH
224.71 USD 9.00 (3.85%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RH fiyatı bugün -3.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 224.68 ve Yüksek fiyatı olarak 237.00 aralığında işlem gördü.
RH hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RH haberleri
- 1 Growth Stock Down 69% That Could Soar on Fed Interest Rate Cuts
- This Luxury CEO Just Said "Big Inflation" Is Coming Because of Trump Tariffs and Half His Industry Could Get "Wiped Out." But Could the Turmoil Be an Investment Opportunity?
- This Luxury CEO Just Said "Big Inflation" Is Coming Because of Trump Tariffs and Half His Industry Could Get "Wiped Out." But Could the Turmoil Be an Investment Opportunity?
- RH Stock Sinks on Lower Guidance. Is It Time to Buy the Dip or Run for the Hills?
- Company News for Sep 15, 2025
- This BP Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Array Technologies (NASDAQ:ARRY), BP (NYSE:BP)
- Plunging Mortgage Rates Could Light Up These 9 Stocks - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- Why RH Stock Is Still Risky Even as Profit Soars
- Stock Market Today: Nasdaq Crushes The Dow; Here's Why Warner Bros. Is Spiking (Live Coverage)
- RH Stock Down on Q2 Earnings and Revenue Miss, Guidance Lowered
- RH Reports 8% Revenue Growth
- UBS, görünürlük eksikliği nedeniyle Restoration Hardware hisse senedi notunu korudu
- Restoration Hardware stock rating maintained as UBS cites lack of visibility
- Tarifeler RH’nin kar marjlarını sıkıştırıyor, Telsey mobilya perakendecisini düşürüyor
- Tariffs squeezing RH’s margins, Telsey says downgrading furniture retailer
- RH Stock Is Trading Lower Friday: What's Going On? - RH (NYSE:RH)
- Adobe, Super Micro Computer and Warner Bros rise premarket; RH falls
- Adobe, Super Micro Computer ve Warner Bros açılış öncesi yükselirken; RH düşüyor
- Stifel, tarife etkisi nedeniyle Restoration Hardware hisse fiyat hedefini 320 dolara düşürdü
- Stifel lowers Restoration Hardware stock price target to $320 on tariff impact
- TD Cowen, Restoration Hardware için hedef fiyatı 265 dolara yükseltti
- Restoration Hardware price target raised to $265 from $235 at TD Cowen
- TSX vadeli işlemleri, endeksin yeni rekor kapanış seviyesinden sonra düştü
- TSX futures inch lower after index logs fresh record closing high
Günlük aralık
224.68 237.00
Yıllık aralık
123.03 457.26
- Önceki kapanış
- 233.71
- Açılış
- 232.50
- Satış
- 224.71
- Alış
- 225.01
- Düşük
- 224.68
- Yüksek
- 237.00
- Hacim
- 2.093 K
- Günlük değişim
- -3.85%
- Aylık değişim
- 2.66%
- 6 aylık değişim
- -3.76%
- Yıllık değişim
- -32.41%
21 Eylül, Pazar