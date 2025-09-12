FiyatlarBölümler
Dövizler / RH
RH: RH

224.71 USD 9.00 (3.85%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RH fiyatı bugün -3.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 224.68 ve Yüksek fiyatı olarak 237.00 aralığında işlem gördü.

RH hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
224.68 237.00
Yıllık aralık
123.03 457.26
Önceki kapanış
233.71
Açılış
232.50
Satış
224.71
Alış
225.01
Düşük
224.68
Yüksek
237.00
Hacim
2.093 K
Günlük değişim
-3.85%
Aylık değişim
2.66%
6 aylık değişim
-3.76%
Yıllık değişim
-32.41%
21 Eylül, Pazar