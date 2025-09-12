시세섹션
통화 / RH
주식로 돌아가기

RH: RH

224.71 USD 9.00 (3.85%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

RH 환율이 오늘 -3.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 224.68이고 고가는 237.00이었습니다.

RH 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RH News

일일 변동 비율
224.68 237.00
년간 변동
123.03 457.26
이전 종가
233.71
시가
232.50
Bid
224.71
Ask
225.01
저가
224.68
고가
237.00
볼륨
2.093 K
일일 변동
-3.85%
월 변동
2.66%
6개월 변동
-3.76%
년간 변동율
-32.41%
20 9월, 토요일