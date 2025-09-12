통화 / RH
RH: RH
224.71 USD 9.00 (3.85%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RH 환율이 오늘 -3.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 224.68이고 고가는 237.00이었습니다.
RH 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
RH News
- This Luxury CEO Just Said "Big Inflation" Is Coming Because of Trump Tariffs and Half His Industry Could Get "Wiped Out." But Could the Turmoil Be an Investment Opportunity?
- RH Stock Sinks on Lower Guidance. Is It Time to Buy the Dip or Run for the Hills?
- Company News for Sep 15, 2025
- 모기지 금리 하락으로 수혜 받을 수 있는 주식 9종목
- This BP Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Array Technologies (NASDAQ:ARRY), BP (NYSE:BP)
- Plunging Mortgage Rates Could Light Up These 9 Stocks - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- Why RH Stock Is Still Risky Even as Profit Soars
- Stock Market Today: Nasdaq Crushes The Dow; Here's Why Warner Bros. Is Spiking (Live Coverage)
- 금요일 주목해야 할 주식: 어도비, RH, 후이쩌 홀딩, 아이벡스 및 프리퀀시 일렉트로닉스
- RH Stock Down on Q2 Earnings and Revenue Miss, Guidance Lowered
- RH Reports 8% Revenue Growth
- 리스토레이션 하드웨어, UBS "가시성 부족"에 ’중립’ 유지
- Restoration Hardware stock rating maintained as UBS cites lack of visibility
- 관세, RH의 마진 압박... 텔시, 가구 소매업체 등급 하향
- Tariffs squeezing RH’s margins, Telsey says downgrading furniture retailer
- RH Stock Is Trading Lower Friday: What's Going On? - RH (NYSE:RH)
- Adobe, Super Micro Computer and Warner Bros rise premarket; RH falls
- 어도비, Super Micro 상승세, RH 하락세
- 스티펠, Restoration Hardware 목표 주가 320달러로 하향 조정
- Stifel lowers Restoration Hardware stock price target to $320 on tariff impact
- 리스토어레이션 하드웨어 목표 주가, TD Cowen에서 265달러로 상향
- Restoration Hardware price target raised to $265 from $235 at TD Cowen
- TSX 선물, 지수 신기록 마감 후 소폭 하락
일일 변동 비율
224.68 237.00
년간 변동
123.03 457.26
- 이전 종가
- 233.71
- 시가
- 232.50
- Bid
- 224.71
- Ask
- 225.01
- 저가
- 224.68
- 고가
- 237.00
- 볼륨
- 2.093 K
- 일일 변동
- -3.85%
- 월 변동
- 2.66%
- 6개월 변동
- -3.76%
- 년간 변동율
- -32.41%
20 9월, 토요일