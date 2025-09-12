通貨 / RH
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RH: RH
233.71 USD 4.11 (1.79%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RHの今日の為替レートは、1.79%変化しました。日中、通貨は1あたり225.19の安値と234.35の高値で取引されました。
RHダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RH News
- This Luxury CEO Just Said "Big Inflation" Is Coming Because of Trump Tariffs and Half His Industry Could Get "Wiped Out." But Could the Turmoil Be an Investment Opportunity?
- RH Stock Sinks on Lower Guidance. Is It Time to Buy the Dip or Run for the Hills?
- このBPアナリストが楽観的になる。月曜日のトップ5のアップグレード
- Company News for Sep 15, 2025
- This BP Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Array Technologies (NASDAQ:ARRY), BP (NYSE:BP)
- Plunging Mortgage Rates Could Light Up These 9 Stocks - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- Why RH Stock Is Still Risky Even as Profit Soars
- 12日の米国市場ダイジェスト：NYダウは273ドル安、成長減速懸念が重し
- Stock Market Today: Nasdaq Crushes The Dow; Here's Why Warner Bros. Is Spiking (Live Coverage)
- NY株式：NYダウは273ドル安、成長減速懸念が重し
- 金曜日に注目すべきAdobe、RH、および3つの株式
- 金曜日に注目すべきAdobe、RH、および3つの株式
- RH Stock Down on Q2 Earnings and Revenue Miss, Guidance Lowered
- RH Reports 8% Revenue Growth
- UBSがリストレーション・ハードウェアの株式評価を「見通し不足」で維持
- Restoration Hardware stock rating maintained as UBS cites lack of visibility
- 関税がRHの利益率を圧迫、Telseyが家具小売業者を格下げ
- Tariffs squeezing RH’s margins, Telsey says downgrading furniture retailer
- RH Stock Is Trading Lower Friday: What's Going On? - RH (NYSE:RH)
- アドビ、Super Micro、Warner Bros Discoveryが時間外取引で上昇、RHは下落
- Adobe, Super Micro Computer and Warner Bros rise premarket; RH falls
- スティーフェル、関税の影響でレストレーション・ハードウェアの目標株価を320ドルに引き下げ
- Stifel lowers Restoration Hardware stock price target to $320 on tariff impact
- Restoration Hardware price target raised to $265 from $235 at TD Cowen
1日のレンジ
225.19 234.35
1年のレンジ
123.03 457.26
- 以前の終値
- 229.60
- 始値
- 230.12
- 買値
- 233.71
- 買値
- 234.01
- 安値
- 225.19
- 高値
- 234.35
- 出来高
- 1.730 K
- 1日の変化
- 1.79%
- 1ヶ月の変化
- 6.78%
- 6ヶ月の変化
- 0.10%
- 1年の変化
- -29.70%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K