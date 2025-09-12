KurseKategorien
RH: RH

233.71 USD 4.11 (1.79%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RH hat sich für heute um 1.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 225.19 bis zu einem Hoch von 234.35 gehandelt.

Verfolgen Sie die RH-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
225.19 234.35
Jahresspanne
123.03 457.26
Vorheriger Schlusskurs
229.60
Eröffnung
230.12
Bid
233.71
Ask
234.01
Tief
225.19
Hoch
234.35
Volumen
1.730 K
Tagesänderung
1.79%
Monatsänderung
6.78%
6-Monatsänderung
0.10%
Jahresänderung
-29.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K