Währungen / RH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RH: RH
233.71 USD 4.11 (1.79%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RH hat sich für heute um 1.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 225.19 bis zu einem Hoch von 234.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die RH-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RH News
- This Luxury CEO Just Said "Big Inflation" Is Coming Because of Trump Tariffs and Half His Industry Could Get "Wiped Out." But Could the Turmoil Be an Investment Opportunity?
- RH Stock Sinks on Lower Guidance. Is It Time to Buy the Dip or Run for the Hills?
- Company News for Sep 15, 2025
- This BP Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Array Technologies (NASDAQ:ARRY), BP (NYSE:BP)
- Plunging Mortgage Rates Could Light Up These 9 Stocks - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- Why RH Stock Is Still Risky Even as Profit Soars
- Stock Market Today: Nasdaq Crushes The Dow; Here's Why Warner Bros. Is Spiking (Live Coverage)
- ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow beendet positive Handelswoche im Minus
- Aktien New York: Dow nach Rekordhoch am Vortag leicht im Minus
- RH Stock Down on Q2 Earnings and Revenue Miss, Guidance Lowered
- RH Reports 8% Revenue Growth
- ROUNDUP/Aktien New York: Dow nach Rekordhoch leicht im Minus
- Restoration Hardware: UBS belässt Aktie wegen mangelnder Visibilität auf "Neutral"
- Restoration Hardware stock rating maintained as UBS cites lack of visibility
- Tariffs squeezing RH’s margins, Telsey says downgrading furniture retailer
- Aktien New York Ausblick: Atempause nach Rekorden - Starke Wochenbilanz
- RH Stock Is Trading Lower Friday: What's Going On? - RH (NYSE:RH)
- Adobe, Super Micro Computer and Warner Bros rise premarket; RH falls
- US-Vorbörse: Adobe, Super Micro Computer, RH und Warner Bros mit viel Bewegung
- Zollbelastungen: Stifel senkt Kursziel für Restoration Hardware auf 320 $
- Stifel lowers Restoration Hardware stock price target to $320 on tariff impact
- Restoration Hardware: TD Cowen hebt Kursziel auf 265 $ an
- Restoration Hardware price target raised to $265 from $235 at TD Cowen
- TSX futures inch lower after index logs fresh record closing high
Tagesspanne
225.19 234.35
Jahresspanne
123.03 457.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 229.60
- Eröffnung
- 230.12
- Bid
- 233.71
- Ask
- 234.01
- Tief
- 225.19
- Hoch
- 234.35
- Volumen
- 1.730 K
- Tagesänderung
- 1.79%
- Monatsänderung
- 6.78%
- 6-Monatsänderung
- 0.10%
- Jahresänderung
- -29.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K