PSX: Phillips 66
133.18 USD 0.14 (0.11%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PSX de hoy ha cambiado un 0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 132.00, mientras que el máximo ha alcanzado 134.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Phillips 66. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PSX News
- Can Phillips 66 Dethrone Valero Energy? A Seismic Acquisition Could Help The Company
- Acciones de Phillips 66: UBS reitera calificación de Compra por expansión de refinería
- Phillips 66 stock: UBS reiterates Buy rating on refining expansion
- Phillips 66 (PSX) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- Jim Cramer: This Is The Right Time To Buy This Energy Stock - Cintas (NASDAQ:CTAS), Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG)
- Phillips 66 nombra a Sean Maher como vicepresidente de relaciones con inversores
- Why Is Cenovus Energy Stock Gaining Tuesday? - Cenovus Energy (NYSE:CVE), Phillips 66 (NYSE:PSX)
- Phillips 66 to buy remaining WRB Refining stake from Cenovus for $1.4 billion
- Cenovus Energy to sell 50% stake in WRB Refining to Phillips 66
- Phillips 66 to acquire remaining 50% stake in WRB Refining for $1.4 billion
- VDE: Understanding The Structure And Suitability Of This Energy ETF (NYSEARCA:VDE)
- Is Phillips 66 Stock Underperforming the S&P 500?
- White House review of biofuel waiver plan pits farmers against refiners
- This Accenture Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Accenture (NYSE:ACN), Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- BofA lifts Valero rating on heavy crude advantage but downgrade Phillips 66
- California Resources stock price target raised to $60 by BofA Securities
- Phillips 66 Begins Phased Closure of LA Refinery in 2025
- California sets aside penalties for high refinery profits
- Phillips 66 to start shutting down Los Angeles refinery next week - Reuters
- Phillips 66 to begin winding down Los Angeles-area refinery next week, sources say
- Apple, FTAI Aviation, Coeur Mining And An Energy Stock: CNBC's 'Final Trades' - Apple (NASDAQ:AAPL), Coeur Mining (NYSE:CDE)
- Billionaire Investor Paul Singer Has Over Half Of Elliott Investment's Portfolio Invested In These Four Stocks - Triple Flag Precious (NYSE:TFPM)
Rango diario
132.00 134.63
Rango anual
91.01 140.60
- Cierres anteriores
- 133.04
- Open
- 132.19
- Bid
- 133.18
- Ask
- 133.48
- Low
- 132.00
- High
- 134.63
- Volumen
- 3.732 K
- Cambio diario
- 0.11%
- Cambio mensual
- 0.10%
- Cambio a 6 meses
- 7.47%
- Cambio anual
- 2.05%
