货币 / PSX
PSX: Phillips 66
133.04 USD 1.86 (1.42%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PSX汇率已更改1.42%。当日，交易品种以低点131.50和高点133.58进行交易。
关注Phillips 66动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PSX新闻
- Phillips 66股票：UBS重申买入评级，看好炼油业务扩张
- Phillips 66 stock: UBS reiterates Buy rating on refining expansion
- Phillips 66 (PSX) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- Jim Cramer: This Is The Right Time To Buy This Energy Stock - Cintas (NASDAQ:CTAS), Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG)
- Phillips 66 appoints Sean Maher as VP of investor relations
- Why Is Cenovus Energy Stock Gaining Tuesday? - Cenovus Energy (NYSE:CVE), Phillips 66 (NYSE:PSX)
- Phillips 66 to buy remaining WRB Refining stake from Cenovus for $1.4 billion
- Cenovus Energy to sell 50% stake in WRB Refining to Phillips 66
- Phillips 66 to acquire remaining 50% stake in WRB Refining for $1.4 billion
- VDE: Understanding The Structure And Suitability Of This Energy ETF (NYSEARCA:VDE)
- Is Phillips 66 Stock Underperforming the S&P 500?
- White House review of biofuel waiver plan pits farmers against refiners
- This Accenture Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Accenture (NYSE:ACN), Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- BofA lifts Valero rating on heavy crude advantage but downgrade Phillips 66
- California Resources stock price target raised to $60 by BofA Securities
- Phillips 66 Begins Phased Closure of LA Refinery in 2025
- California sets aside penalties for high refinery profits
- Phillips 66 to start shutting down Los Angeles refinery next week - Reuters
- Phillips 66 to begin winding down Los Angeles-area refinery next week, sources say
- Apple, FTAI Aviation, Coeur Mining And An Energy Stock: CNBC's 'Final Trades' - Apple (NASDAQ:AAPL), Coeur Mining (NYSE:CDE)
- Billionaire Investor Paul Singer Has Over Half Of Elliott Investment's Portfolio Invested In These Four Stocks - Triple Flag Precious (NYSE:TFPM)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Zacks Industry Outlook Highlights Marathon Petroleum, Phillips 66, Galp Energia and Par Pacific
- Refining & Marketing Industry Outlook: 4 Stocks in Focus
日范围
131.50 133.58
年范围
91.01 140.60
- 前一天收盘价
- 131.18
- 开盘价
- 132.01
- 卖价
- 133.04
- 买价
- 133.34
- 最低价
- 131.50
- 最高价
- 133.58
- 交易量
- 3.358 K
- 日变化
- 1.42%
- 月变化
- -0.01%
- 6个月变化
- 7.36%
- 年变化
- 1.94%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值