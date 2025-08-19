Валюты / PSX
PSX: Phillips 66
133.04 USD 1.86 (1.42%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PSX за сегодня изменился на 1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 131.50, а максимальная — 133.58.
Следите за динамикой Phillips 66. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
131.50 133.58
Годовой диапазон
91.01 140.60
- Предыдущее закрытие
- 131.18
- Open
- 132.01
- Bid
- 133.04
- Ask
- 133.34
- Low
- 131.50
- High
- 133.58
- Объем
- 3.358 K
- Дневное изменение
- 1.42%
- Месячное изменение
- -0.01%
- 6-месячное изменение
- 7.36%
- Годовое изменение
- 1.94%
