PSX: Phillips 66

133.04 USD 1.86 (1.42%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PSX за сегодня изменился на 1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 131.50, а максимальная — 133.58.

Следите за динамикой Phillips 66. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости PSX

Дневной диапазон
131.50 133.58
Годовой диапазон
91.01 140.60
Предыдущее закрытие
131.18
Open
132.01
Bid
133.04
Ask
133.34
Low
131.50
High
133.58
Объем
3.358 K
Дневное изменение
1.42%
Месячное изменение
-0.01%
6-месячное изменение
7.36%
Годовое изменение
1.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.