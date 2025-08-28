통화 / PSX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PSX: Phillips 66
129.71 USD 1.63 (1.24%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PSX 환율이 오늘 -1.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 128.38이고 고가는 132.00이었습니다.
Phillips 66 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PSX News
- Phillips 66 (PSX) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Panama Canal starts process to select firms to build, operate LPG pipeline
- 필립스 66, 2056년 만기 20억 달러 규모 채권 발행 발표
- Phillips 66 announces $2 billion notes offering with maturities in 2056
- Can Phillips 66 Dethrone Valero Energy? A Seismic Acquisition Could Help The Company
- 필립스 66, 정제 확장에 UBS ’매수’ 등급 유지
- Phillips 66 stock: UBS reiterates Buy rating on refining expansion
- Phillips 66 (PSX) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- Jim Cramer: This Is The Right Time To Buy This Energy Stock - Cintas (NASDAQ:CTAS), Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG)
- Phillips 66 appoints Sean Maher as VP of investor relations
- Why Is Cenovus Energy Stock Gaining Tuesday? - Cenovus Energy (NYSE:CVE), Phillips 66 (NYSE:PSX)
- Phillips 66 to buy remaining WRB Refining stake from Cenovus for $1.4 billion
- Cenovus Energy to sell 50% stake in WRB Refining to Phillips 66
- Phillips 66 to acquire remaining 50% stake in WRB Refining for $1.4 billion
- VDE: Understanding The Structure And Suitability Of This Energy ETF (NYSEARCA:VDE)
- Is Phillips 66 Stock Underperforming the S&P 500?
- White House review of biofuel waiver plan pits farmers against refiners
- This Accenture Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Accenture (NYSE:ACN), Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- BofA lifts Valero rating on heavy crude advantage but downgrade Phillips 66
- California Resources stock price target raised to $60 by BofA Securities
- Phillips 66 Begins Phased Closure of LA Refinery in 2025
- California sets aside penalties for high refinery profits
- Phillips 66 to start shutting down Los Angeles refinery next week - Reuters
- Phillips 66 to begin winding down Los Angeles-area refinery next week, sources say
일일 변동 비율
128.38 132.00
년간 변동
91.01 140.60
- 이전 종가
- 131.34
- 시가
- 131.95
- Bid
- 129.71
- Ask
- 130.01
- 저가
- 128.38
- 고가
- 132.00
- 볼륨
- 6.686 K
- 일일 변동
- -1.24%
- 월 변동
- -2.51%
- 6개월 변동
- 4.67%
- 년간 변동율
- -0.61%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K