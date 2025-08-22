Moedas / PSX
PSX: Phillips 66
133.18 USD 0.14 (0.11%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PSX para hoje mudou para 0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 132.00 e o mais alto foi 134.63.
Veja a dinâmica do par de moedas Phillips 66. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PSX Notícias
Faixa diária
132.00 134.63
Faixa anual
91.01 140.60
- Fechamento anterior
- 133.04
- Open
- 132.19
- Bid
- 133.18
- Ask
- 133.48
- Low
- 132.00
- High
- 134.63
- Volume
- 3.732 K
- Mudança diária
- 0.11%
- Mudança mensal
- 0.10%
- Mudança de 6 meses
- 7.47%
- Mudança anual
- 2.05%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh