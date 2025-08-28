CotationsSections
Devises / PSX
Retour à Actions

PSX: Phillips 66

129.71 USD 1.63 (1.24%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PSX a changé de -1.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 128.38 et à un maximum de 132.00.

Suivez la dynamique Phillips 66. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PSX Nouvelles

Range quotidien
128.38 132.00
Range Annuel
91.01 140.60
Clôture Précédente
131.34
Ouverture
131.95
Bid
129.71
Ask
130.01
Plus Bas
128.38
Plus Haut
132.00
Volume
6.686 K
Changement quotidien
-1.24%
Changement Mensuel
-2.51%
Changement à 6 Mois
4.67%
Changement Annuel
-0.61%
20 septembre, samedi