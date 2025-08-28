Devises / PSX
PSX: Phillips 66
129.71 USD 1.63 (1.24%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PSX a changé de -1.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 128.38 et à un maximum de 132.00.
Suivez la dynamique Phillips 66. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
128.38 132.00
Range Annuel
91.01 140.60
- Clôture Précédente
- 131.34
- Ouverture
- 131.95
- Bid
- 129.71
- Ask
- 130.01
- Plus Bas
- 128.38
- Plus Haut
- 132.00
- Volume
- 6.686 K
- Changement quotidien
- -1.24%
- Changement Mensuel
- -2.51%
- Changement à 6 Mois
- 4.67%
- Changement Annuel
- -0.61%
20 septembre, samedi