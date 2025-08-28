KurseKategorien
PSX: Phillips 66

131.34 USD 1.84 (1.38%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PSX hat sich für heute um -1.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 130.96 bis zu einem Hoch von 134.08 gehandelt.

Verfolgen Sie die Phillips 66-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
130.96 134.08
Jahresspanne
91.01 140.60
Vorheriger Schlusskurs
133.18
Eröffnung
133.67
Bid
131.34
Ask
131.64
Tief
130.96
Hoch
134.08
Volumen
3.893 K
Tagesänderung
-1.38%
Monatsänderung
-1.29%
6-Monatsänderung
5.99%
Jahresänderung
0.64%
