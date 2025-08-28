Währungen / PSX
PSX: Phillips 66
131.34 USD 1.84 (1.38%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PSX hat sich für heute um -1.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 130.96 bis zu einem Hoch von 134.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Phillips 66-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PSX News
- Phillips 66 (PSX) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Panama Canal starts process to select firms to build, operate LPG pipeline
- Phillips 66 kündigt Emission von Schuldverschreibungen über 2 Mrd. US-Dollar mit Fälligkeit 2056 an
- Phillips 66 announces $2 billion notes offering with maturities in 2056
- Can Phillips 66 Dethrone Valero Energy? A Seismic Acquisition Could Help The Company
- Phillips 66: UBS bestätigt Kaufempfehlung nach Raffinerie-Expansion
- Phillips 66 stock: UBS reiterates Buy rating on refining expansion
- Phillips 66 (PSX) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- Jim Cramer: This Is The Right Time To Buy This Energy Stock - Cintas (NASDAQ:CTAS), Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG)
- Phillips 66 beruft Sean Maher zum Leiter für Investor Relations und Chefökonom
- Phillips 66 appoints Sean Maher as VP of investor relations
- Why Is Cenovus Energy Stock Gaining Tuesday? - Cenovus Energy (NYSE:CVE), Phillips 66 (NYSE:PSX)
- Phillips 66 to buy remaining WRB Refining stake from Cenovus for $1.4 billion
- Cenovus Energy to sell 50% stake in WRB Refining to Phillips 66
- Phillips 66 to acquire remaining 50% stake in WRB Refining for $1.4 billion
- VDE: Understanding The Structure And Suitability Of This Energy ETF (NYSEARCA:VDE)
- Is Phillips 66 Stock Underperforming the S&P 500?
- White House review of biofuel waiver plan pits farmers against refiners
- This Accenture Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Accenture (NYSE:ACN), Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- BofA lifts Valero rating on heavy crude advantage but downgrade Phillips 66
- California Resources stock price target raised to $60 by BofA Securities
- Phillips 66 Begins Phased Closure of LA Refinery in 2025
- California sets aside penalties for high refinery profits
- Phillips 66 to start shutting down Los Angeles refinery next week - Reuters
Tagesspanne
130.96 134.08
Jahresspanne
91.01 140.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 133.18
- Eröffnung
- 133.67
- Bid
- 131.34
- Ask
- 131.64
- Tief
- 130.96
- Hoch
- 134.08
- Volumen
- 3.893 K
- Tagesänderung
- -1.38%
- Monatsänderung
- -1.29%
- 6-Monatsänderung
- 5.99%
- Jahresänderung
- 0.64%
