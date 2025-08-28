Dövizler / PSX
PSX: Phillips 66
129.71 USD 1.63 (1.24%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PSX fiyatı bugün -1.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 128.38 ve Yüksek fiyatı olarak 132.00 aralığında işlem gördü.
Phillips 66 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PSX haberleri
Günlük aralık
128.38 132.00
Yıllık aralık
91.01 140.60
- Önceki kapanış
- 131.34
- Açılış
- 131.95
- Satış
- 129.71
- Alış
- 130.01
- Düşük
- 128.38
- Yüksek
- 132.00
- Hacim
- 6.686 K
- Günlük değişim
- -1.24%
- Aylık değişim
- -2.51%
- 6 aylık değişim
- 4.67%
- Yıllık değişim
- -0.61%
21 Eylül, Pazar