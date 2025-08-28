FiyatlarBölümler
PSX: Phillips 66

129.71 USD 1.63 (1.24%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PSX fiyatı bugün -1.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 128.38 ve Yüksek fiyatı olarak 132.00 aralığında işlem gördü.

Phillips 66 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
128.38 132.00
Yıllık aralık
91.01 140.60
Önceki kapanış
131.34
Açılış
131.95
Satış
129.71
Alış
130.01
Düşük
128.38
Yüksek
132.00
Hacim
6.686 K
Günlük değişim
-1.24%
Aylık değişim
-2.51%
6 aylık değişim
4.67%
Yıllık değişim
-0.61%
