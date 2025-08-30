Valute / PSX
PSX: Phillips 66
129.71 USD 1.63 (1.24%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PSX ha avuto una variazione del -1.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 128.38 e ad un massimo di 132.00.
Segui le dinamiche di Phillips 66. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
128.38 132.00
Intervallo Annuale
91.01 140.60
- Chiusura Precedente
- 131.34
- Apertura
- 131.95
- Bid
- 129.71
- Ask
- 130.01
- Minimo
- 128.38
- Massimo
- 132.00
- Volume
- 6.686 K
- Variazione giornaliera
- -1.24%
- Variazione Mensile
- -2.51%
- Variazione Semestrale
- 4.67%
- Variazione Annuale
- -0.61%
20 settembre, sabato