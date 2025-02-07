CotizacionesSecciones
Divisas / PRLB
Volver a Acciones

PRLB: Proto Labs Inc

49.28 USD 0.18 (0.36%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PRLB de hoy ha cambiado un -0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.00, mientras que el máximo ha alcanzado 50.49.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Proto Labs Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PRLB News

Rango diario
49.00 50.49
Rango anual
26.35 51.09
Cierres anteriores
49.46
Open
49.63
Bid
49.28
Ask
49.58
Low
49.00
High
50.49
Volumen
127
Cambio diario
-0.36%
Cambio mensual
0.35%
Cambio a 6 meses
41.77%
Cambio anual
69.17%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B