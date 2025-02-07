통화 / PRLB
PRLB: Proto Labs Inc
50.60 USD 0.31 (0.61%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PRLB 환율이 오늘 -0.61%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 50.01이고 고가는 51.09이었습니다.
Proto Labs Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
50.01 51.09
년간 변동
26.35 51.20
- 이전 종가
- 50.91
- 시가
- 50.52
- Bid
- 50.60
- Ask
- 50.90
- 저가
- 50.01
- 고가
- 51.09
- 볼륨
- 526
- 일일 변동
- -0.61%
- 월 변동
- 3.03%
- 6개월 변동
- 45.57%
- 년간 변동율
- 73.70%
20 9월, 토요일