通貨 / PRLB
PRLB: Proto Labs Inc
50.91 USD 1.63 (3.31%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PRLBの今日の為替レートは、3.31%変化しました。日中、通貨は1あたり49.48の安値と51.20の高値で取引されました。
Proto Labs Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
49.48 51.20
1年のレンジ
26.35 51.20
- 以前の終値
- 49.28
- 始値
- 49.48
- 買値
- 50.91
- 買値
- 51.21
- 安値
- 49.48
- 高値
- 51.20
- 出来高
- 188
- 1日の変化
- 3.31%
- 1ヶ月の変化
- 3.67%
- 6ヶ月の変化
- 46.46%
- 1年の変化
- 74.77%
