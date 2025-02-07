Währungen / PRLB
PRLB: Proto Labs Inc
50.91 USD 1.63 (3.31%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRLB hat sich für heute um 3.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.48 bis zu einem Hoch von 51.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Proto Labs Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
49.48 51.20
Jahresspanne
26.35 51.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.28
- Eröffnung
- 49.48
- Bid
- 50.91
- Ask
- 51.21
- Tief
- 49.48
- Hoch
- 51.20
- Volumen
- 188
- Tagesänderung
- 3.31%
- Monatsänderung
- 3.67%
- 6-Monatsänderung
- 46.46%
- Jahresänderung
- 74.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K