Валюты / PRLB
PRLB: Proto Labs Inc
49.46 USD 0.20 (0.40%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRLB за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.90, а максимальная — 49.58.
Следите за динамикой Proto Labs Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PRLB
- After Soaring 166%, AI Leader Xometry Hits New Highs As Company Turns Profitable
- Who benefits the most from rate cuts?
- Proto Labs stock hits 52-week high at $49.68
- Top 3D Printing Stocks for Higher Returns and Portfolio Growth
- Proto Labs: Forget Margins, Pay Attention To Free Cash Flow For Reshoring Play. (PRLB)
- Proto Labs stock hits 52-week high at 46.96 USD
- Proto Labs CEO Krishna Suresh buys $75k in shares
- Proto Labs (PRLB) CEO Krishna Suresh buys $75k in stock
- Proto Labs (PRLB) Q2 Revenue Jumps 7%
- Proto Labs Q2 2025 presentation: Revenue jumps 6.5% YoY, shares surge in premarket
- Proto Labs (PRLB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Proto Labs earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Protolabs Q1 2025 slides: Sequential growth amid aerospace sector strength
- Protolabs Announces Inducement Awards Under NYSE Rule 303A.08
- Cantor maintains Overweight rating on Proto Labs stock
- Protolabs names Suresh Krishna as new CEO
- Proto Labs: Good Intentions, But Still Stagnant (NYSE:PRLB)
- Proto Labs (PRLB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Proto Labs, Inc. (PRLB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
48.90 49.58
Годовой диапазон
26.35 51.09
- Предыдущее закрытие
- 49.66
- Open
- 49.47
- Bid
- 49.46
- Ask
- 49.76
- Low
- 48.90
- High
- 49.58
- Объем
- 163
- Дневное изменение
- -0.40%
- Месячное изменение
- 0.71%
- 6-месячное изменение
- 42.29%
- Годовое изменение
- 69.79%
