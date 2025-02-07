КотировкиРазделы
PRLB: Proto Labs Inc

49.46 USD 0.20 (0.40%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PRLB за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.90, а максимальная — 49.58.

Следите за динамикой Proto Labs Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
48.90 49.58
Годовой диапазон
26.35 51.09
Предыдущее закрытие
49.66
Open
49.47
Bid
49.46
Ask
49.76
Low
48.90
High
49.58
Объем
163
Дневное изменение
-0.40%
Месячное изменение
0.71%
6-месячное изменение
42.29%
Годовое изменение
69.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.