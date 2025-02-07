Moedas / PRLB
PRLB: Proto Labs Inc
50.36 USD 1.08 (2.19%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PRLB para hoje mudou para 2.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 49.48 e o mais alto foi 50.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Proto Labs Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
49.48 50.86
Faixa anual
26.35 51.09
- Fechamento anterior
- 49.28
- Open
- 49.48
- Bid
- 50.36
- Ask
- 50.66
- Low
- 49.48
- High
- 50.86
- Volume
- 42
- Mudança diária
- 2.19%
- Mudança mensal
- 2.55%
- Mudança de 6 meses
- 44.88%
- Mudança anual
- 72.88%
