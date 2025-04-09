Divisas / OPOF
OPOF: Old Point Financial Corporation
42.10 USD 0.94 (2.28%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OPOF de hoy ha cambiado un 2.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 40.71, mientras que el máximo ha alcanzado 42.26.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Old Point Financial Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
40.71 42.26
Rango anual
17.02 42.68
- Cierres anteriores
- 41.16
- Open
- 40.71
- Bid
- 42.10
- Ask
- 42.40
- Low
- 40.71
- High
- 42.26
- Volumen
- 284
- Cambio diario
- 2.28%
- Cambio mensual
- 5.57%
- Cambio a 6 meses
- 36.96%
- Cambio anual
- 119.27%
