CotizacionesSecciones
Divisas / OPOF
Volver a Acciones

OPOF: Old Point Financial Corporation

42.10 USD 0.94 (2.28%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de OPOF de hoy ha cambiado un 2.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 40.71, mientras que el máximo ha alcanzado 42.26.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Old Point Financial Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OPOF News

Rango diario
40.71 42.26
Rango anual
17.02 42.68
Cierres anteriores
41.16
Open
40.71
Bid
42.10
Ask
42.40
Low
40.71
High
42.26
Volumen
284
Cambio diario
2.28%
Cambio mensual
5.57%
Cambio a 6 meses
36.96%
Cambio anual
119.27%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B