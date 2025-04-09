Währungen / OPOF
OPOF: Old Point Financial Corporation
42.10 USD 0.94 (2.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OPOF hat sich für heute um 2.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.71 bis zu einem Hoch von 42.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Old Point Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
40.71 42.26
Jahresspanne
17.02 42.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.16
- Eröffnung
- 40.71
- Bid
- 42.10
- Ask
- 42.40
- Tief
- 40.71
- Hoch
- 42.26
- Volumen
- 284
- Tagesänderung
- 2.28%
- Monatsänderung
- 5.57%
- 6-Monatsänderung
- 36.96%
- Jahresänderung
- 119.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K