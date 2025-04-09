KurseKategorien
OPOF: Old Point Financial Corporation

42.10 USD 0.94 (2.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OPOF hat sich für heute um 2.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.71 bis zu einem Hoch von 42.26 gehandelt.

Verfolgen Sie die Old Point Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OPOF News

Tagesspanne
40.71 42.26
Jahresspanne
17.02 42.68
Vorheriger Schlusskurs
41.16
Eröffnung
40.71
Bid
42.10
Ask
42.40
Tief
40.71
Hoch
42.26
Volumen
284
Tagesänderung
2.28%
Monatsänderung
5.57%
6-Monatsänderung
36.96%
Jahresänderung
119.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K