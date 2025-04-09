Valute / OPOF
OPOF: Old Point Financial Corporation
42.10 USD 0.94 (2.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OPOF ha avuto una variazione del 2.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.71 e ad un massimo di 42.26.
Segui le dinamiche di Old Point Financial Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
40.71 42.26
Intervallo Annuale
17.02 42.68
- Chiusura Precedente
- 41.16
- Apertura
- 40.71
- Bid
- 42.10
- Ask
- 42.40
- Minimo
- 40.71
- Massimo
- 42.26
- Volume
- 284
- Variazione giornaliera
- 2.28%
- Variazione Mensile
- 5.57%
- Variazione Semestrale
- 36.96%
- Variazione Annuale
- 119.27%
21 settembre, domenica