货币 / OPOF
OPOF: Old Point Financial Corporation
42.10 USD 0.94 (2.28%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OPOF汇率已更改2.28%。当日，交易品种以低点40.71和高点42.26进行交易。
关注Old Point Financial Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
OPOF新闻
- Old Point Financial completes merger with TowneBank; delisted from Nasdaq
- TowneBank and Old Point Financial receive regulatory approvals for merger
- Old Point (OPOF) Q2 EPS Falls 52%
- Old Point shareholders approve merger with TowneBank
- Old Point Financial Corporation Announces Quarterly Dividend
- Bank M&A Activity Rebounds In March, Pushing Q1 2025 Total Deal Value To $1.61B
日范围
40.71 42.26
年范围
17.02 42.68
- 前一天收盘价
- 41.16
- 开盘价
- 40.71
- 卖价
- 42.10
- 买价
- 42.40
- 最低价
- 40.71
- 最高价
- 42.26
- 交易量
- 284
- 日变化
- 2.28%
- 月变化
- 5.57%
- 6个月变化
- 36.96%
- 年变化
- 119.27%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值