OPOF: Old Point Financial Corporation
42.10 USD 0.94 (2.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OPOF за сегодня изменился на 2.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.71, а максимальная — 42.26.
Следите за динамикой Old Point Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
40.71 42.26
Годовой диапазон
17.02 42.68
- Предыдущее закрытие
- 41.16
- Open
- 40.71
- Bid
- 42.10
- Ask
- 42.40
- Low
- 40.71
- High
- 42.26
- Объем
- 284
- Дневное изменение
- 2.28%
- Месячное изменение
- 5.57%
- 6-месячное изменение
- 36.96%
- Годовое изменение
- 119.27%
