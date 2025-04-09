КотировкиРазделы
OPOF: Old Point Financial Corporation

42.10 USD 0.94 (2.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OPOF за сегодня изменился на 2.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.71, а максимальная — 42.26.

Следите за динамикой Old Point Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
40.71 42.26
Годовой диапазон
17.02 42.68
Предыдущее закрытие
41.16
Open
40.71
Bid
42.10
Ask
42.40
Low
40.71
High
42.26
Объем
284
Дневное изменение
2.28%
Месячное изменение
5.57%
6-месячное изменение
36.96%
Годовое изменение
119.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.