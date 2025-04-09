Dövizler / OPOF
OPOF: Old Point Financial Corporation
42.10 USD 0.94 (2.28%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OPOF fiyatı bugün 2.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.71 ve Yüksek fiyatı olarak 42.26 aralığında işlem gördü.
Old Point Financial Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
OPOF haberleri
- Old Point Financial completes merger with TowneBank; delisted from Nasdaq
- TowneBank and Old Point Financial receive regulatory approvals for merger
- Old Point (OPOF) Q2 EPS Falls 52%
- Old Point shareholders approve merger with TowneBank
- Old Point Financial Corporation Announces Quarterly Dividend
- Bank M&A Activity Rebounds In March, Pushing Q1 2025 Total Deal Value To $1.61B
Günlük aralık
40.71 42.26
Yıllık aralık
17.02 42.68
- Önceki kapanış
- 41.16
- Açılış
- 40.71
- Satış
- 42.10
- Alış
- 42.40
- Düşük
- 40.71
- Yüksek
- 42.26
- Hacim
- 284
- Günlük değişim
- 2.28%
- Aylık değişim
- 5.57%
- 6 aylık değişim
- 36.96%
- Yıllık değişim
- 119.27%
21 Eylül, Pazar