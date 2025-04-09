通貨 / OPOF
OPOF: Old Point Financial Corporation
42.10 USD 0.94 (2.28%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OPOFの今日の為替レートは、2.28%変化しました。日中、通貨は1あたり40.71の安値と42.26の高値で取引されました。
Old Point Financial Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
OPOF News
- Old Point Financial completes merger with TowneBank; delisted from Nasdaq
- TowneBank and Old Point Financial receive regulatory approvals for merger
- Old Point (OPOF) Q2 EPS Falls 52%
- Old Point shareholders approve merger with TowneBank
- Old Point Financial Corporation Announces Quarterly Dividend
- Bank M&A Activity Rebounds In March, Pushing Q1 2025 Total Deal Value To $1.61B
1日のレンジ
40.71 42.26
1年のレンジ
17.02 42.68
- 以前の終値
- 41.16
- 始値
- 40.71
- 買値
- 42.10
- 買値
- 42.40
- 安値
- 40.71
- 高値
- 42.26
- 出来高
- 284
- 1日の変化
- 2.28%
- 1ヶ月の変化
- 5.57%
- 6ヶ月の変化
- 36.96%
- 1年の変化
- 119.27%
