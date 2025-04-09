クォートセクション
OPOF: Old Point Financial Corporation

42.10 USD 0.94 (2.28%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OPOFの今日の為替レートは、2.28%変化しました。日中、通貨は1あたり40.71の安値と42.26の高値で取引されました。

Old Point Financial Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OPOF News

1日のレンジ
40.71 42.26
1年のレンジ
17.02 42.68
以前の終値
41.16
始値
40.71
買値
42.10
買値
42.40
安値
40.71
高値
42.26
出来高
284
1日の変化
2.28%
1ヶ月の変化
5.57%
6ヶ月の変化
36.96%
1年の変化
119.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K