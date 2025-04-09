통화 / OPOF
OPOF: Old Point Financial Corporation
42.10 USD 0.94 (2.28%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OPOF 환율이 오늘 2.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 40.71이고 고가는 42.26이었습니다.
Old Point Financial Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
OPOF News
일일 변동 비율
40.71 42.26
년간 변동
17.02 42.68
- 이전 종가
- 41.16
- 시가
- 40.71
- Bid
- 42.10
- Ask
- 42.40
- 저가
- 40.71
- 고가
- 42.26
- 볼륨
- 284
- 일일 변동
- 2.28%
- 월 변동
- 5.57%
- 6개월 변동
- 36.96%
- 년간 변동율
- 119.27%
20 9월, 토요일