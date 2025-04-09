Moedas / OPOF
OPOF: Old Point Financial Corporation
42.10 USD 0.94 (2.28%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OPOF para hoje mudou para 2.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.71 e o mais alto foi 42.26.
Veja a dinâmica do par de moedas Old Point Financial Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
OPOF Notícias
- Old Point Financial completes merger with TowneBank; delisted from Nasdaq
- TowneBank and Old Point Financial receive regulatory approvals for merger
- Old Point (OPOF) Q2 EPS Falls 52%
- Old Point shareholders approve merger with TowneBank
- Old Point Financial Corporation Announces Quarterly Dividend
- Bank M&A Activity Rebounds In March, Pushing Q1 2025 Total Deal Value To $1.61B
Faixa diária
40.71 42.26
Faixa anual
17.02 42.68
- Fechamento anterior
- 41.16
- Open
- 40.71
- Bid
- 42.10
- Ask
- 42.40
- Low
- 40.71
- High
- 42.26
- Volume
- 284
- Mudança diária
- 2.28%
- Mudança mensal
- 5.57%
- Mudança de 6 meses
- 36.96%
- Mudança anual
- 119.27%
