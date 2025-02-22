Divisas / NNI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NNI: Nelnet Inc
125.35 USD 1.26 (1.02%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NNI de hoy ha cambiado un 1.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 123.91, mientras que el máximo ha alcanzado 127.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nelnet Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NNI News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Nelnet Inc stock hits all-time high at 136.17 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Nelnet Inc stock reaches all-time high at $130.49
- Nelnet announces partial redemption of technology investment, expects $30 million in pre-tax gains
- Nelnet Inc stock hits all-time high at 128.96 USD
- Nelnet earnings beat by $3.14, revenue topped estimates
- Nelnet Bank files quarterly call report with FDIC for June 2025
- Nelnet Stock: Good Business With Good Management, But Fairly Priced (NYSE:NNI)
- Nelnet Stock: Key Drivers Pushing Shares To New Highs (NYSE:NNI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Nelnet: Consistent Value Creation Not Being Rewarded By The Market (NYSE:NNI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Nelnet Shows Recovery, Tops EPS
- Nelnet shares surge 7.7% as Q4 earnings beat estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Rango diario
123.91 127.35
Rango anual
98.15 136.17
- Cierres anteriores
- 124.09
- Open
- 124.71
- Bid
- 125.35
- Ask
- 125.65
- Low
- 123.91
- High
- 127.35
- Volumen
- 68
- Cambio diario
- 1.02%
- Cambio mensual
- -1.46%
- Cambio a 6 meses
- 13.75%
- Cambio anual
- 10.64%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B