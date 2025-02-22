通貨 / NNI
NNI: Nelnet Inc
128.66 USD 3.31 (2.64%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NNIの今日の為替レートは、2.64%変化しました。日中、通貨は1あたり124.16の安値と128.66の高値で取引されました。
Nelnet Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NNI News
1日のレンジ
124.16 128.66
1年のレンジ
98.15 136.17
- 以前の終値
- 125.35
- 始値
- 124.43
- 買値
- 128.66
- 買値
- 128.96
- 安値
- 124.16
- 高値
- 128.66
- 出来高
- 100
- 1日の変化
- 2.64%
- 1ヶ月の変化
- 1.14%
- 6ヶ月の変化
- 16.75%
- 1年の変化
- 13.56%
