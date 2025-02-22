货币 / NNI
NNI: Nelnet Inc
125.35 USD 1.26 (1.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NNI汇率已更改1.02%。当日，交易品种以低点123.91和高点125.38进行交易。
关注Nelnet Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NNI新闻
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Nelnet Inc stock hits all-time high at 136.17 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Nelnet Inc stock reaches all-time high at $130.49
- Nelnet announces partial redemption of technology investment, expects $30 million in pre-tax gains
- Nelnet Inc stock hits all-time high at 128.96 USD
- Nelnet earnings beat by $3.14, revenue topped estimates
- Nelnet Bank files quarterly call report with FDIC for June 2025
- Nelnet Stock: Good Business With Good Management, But Fairly Priced (NYSE:NNI)
- Nelnet Stock: Key Drivers Pushing Shares To New Highs (NYSE:NNI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Nelnet: Consistent Value Creation Not Being Rewarded By The Market (NYSE:NNI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Nelnet Shows Recovery, Tops EPS
- Nelnet shares surge 7.7% as Q4 earnings beat estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
日范围
123.91 125.38
年范围
98.15 136.17
- 前一天收盘价
- 124.09
- 开盘价
- 124.71
- 卖价
- 125.35
- 买价
- 125.65
- 最低价
- 123.91
- 最高价
- 125.38
- 交易量
- 7
- 日变化
- 1.02%
- 月变化
- -1.46%
- 6个月变化
- 13.75%
- 年变化
- 10.64%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值