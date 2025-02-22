Валюты / NNI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NNI: Nelnet Inc
124.09 USD 0.27 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NNI за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 123.00, а максимальная — 124.80.
Следите за динамикой Nelnet Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NNI
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Nelnet Inc stock hits all-time high at 136.17 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Nelnet Inc stock reaches all-time high at $130.49
- Nelnet announces partial redemption of technology investment, expects $30 million in pre-tax gains
- Nelnet Inc stock hits all-time high at 128.96 USD
- Nelnet earnings beat by $3.14, revenue topped estimates
- Nelnet Bank files quarterly call report with FDIC for June 2025
- Nelnet Stock: Good Business With Good Management, But Fairly Priced (NYSE:NNI)
- Nelnet Stock: Key Drivers Pushing Shares To New Highs (NYSE:NNI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Nelnet: Consistent Value Creation Not Being Rewarded By The Market (NYSE:NNI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Nelnet Shows Recovery, Tops EPS
- Nelnet shares surge 7.7% as Q4 earnings beat estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Дневной диапазон
123.00 124.80
Годовой диапазон
98.15 136.17
- Предыдущее закрытие
- 124.36
- Open
- 123.35
- Bid
- 124.09
- Ask
- 124.39
- Low
- 123.00
- High
- 124.80
- Объем
- 80
- Дневное изменение
- -0.22%
- Месячное изменение
- -2.45%
- 6-месячное изменение
- 12.60%
- Годовое изменение
- 9.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.