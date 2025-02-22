Devises / NNI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NNI: Nelnet Inc
126.99 USD 1.67 (1.30%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NNI a changé de -1.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 125.73 et à un maximum de 129.45.
Suivez la dynamique Nelnet Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NNI Nouvelles
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Nelnet Inc stock hits all-time high at 136.17 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Nelnet Inc stock reaches all-time high at $130.49
- Nelnet announces partial redemption of technology investment, expects $30 million in pre-tax gains
- Nelnet Inc stock hits all-time high at 128.96 USD
- Nelnet earnings beat by $3.14, revenue topped estimates
- Nelnet Bank files quarterly call report with FDIC for June 2025
- Nelnet Stock: Good Business With Good Management, But Fairly Priced (NYSE:NNI)
- Nelnet Stock: Key Drivers Pushing Shares To New Highs (NYSE:NNI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Nelnet: Consistent Value Creation Not Being Rewarded By The Market (NYSE:NNI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Nelnet Shows Recovery, Tops EPS
- Nelnet shares surge 7.7% as Q4 earnings beat estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Range quotidien
125.73 129.45
Range Annuel
98.15 136.17
- Clôture Précédente
- 128.66
- Ouverture
- 129.45
- Bid
- 126.99
- Ask
- 127.29
- Plus Bas
- 125.73
- Plus Haut
- 129.45
- Volume
- 94
- Changement quotidien
- -1.30%
- Changement Mensuel
- -0.17%
- Changement à 6 Mois
- 15.24%
- Changement Annuel
- 12.08%
20 septembre, samedi