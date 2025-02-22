Dövizler / NNI
NNI: Nelnet Inc
126.99 USD 1.67 (1.30%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NNI fiyatı bugün -1.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 125.73 ve Yüksek fiyatı olarak 129.45 aralığında işlem gördü.
Nelnet Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NNI haberleri
Günlük aralık
125.73 129.45
Yıllık aralık
98.15 136.17
- Önceki kapanış
- 128.66
- Açılış
- 129.45
- Satış
- 126.99
- Alış
- 127.29
- Düşük
- 125.73
- Yüksek
- 129.45
- Hacim
- 94
- Günlük değişim
- -1.30%
- Aylık değişim
- -0.17%
- 6 aylık değişim
- 15.24%
- Yıllık değişim
- 12.08%
21 Eylül, Pazar