NNI: Nelnet Inc

126.99 USD 1.67 (1.30%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NNI fiyatı bugün -1.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 125.73 ve Yüksek fiyatı olarak 129.45 aralığında işlem gördü.

Nelnet Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
125.73 129.45
Yıllık aralık
98.15 136.17
Önceki kapanış
128.66
Açılış
129.45
Satış
126.99
Alış
127.29
Düşük
125.73
Yüksek
129.45
Hacim
94
Günlük değişim
-1.30%
Aylık değişim
-0.17%
6 aylık değişim
15.24%
Yıllık değişim
12.08%
21 Eylül, Pazar