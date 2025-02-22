Währungen / NNI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NNI: Nelnet Inc
128.66 USD 3.31 (2.64%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NNI hat sich für heute um 2.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 124.16 bis zu einem Hoch von 128.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nelnet Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NNI News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Nelnet Inc stock hits all-time high at 136.17 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Nelnet Inc stock reaches all-time high at $130.49
- Nelnet announces partial redemption of technology investment, expects $30 million in pre-tax gains
- Nelnet Inc stock hits all-time high at 128.96 USD
- Nelnet earnings beat by $3.14, revenue topped estimates
- Nelnet Bank files quarterly call report with FDIC for June 2025
- Nelnet Stock: Good Business With Good Management, But Fairly Priced (NYSE:NNI)
- Nelnet Stock: Key Drivers Pushing Shares To New Highs (NYSE:NNI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Nelnet: Consistent Value Creation Not Being Rewarded By The Market (NYSE:NNI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Nelnet Shows Recovery, Tops EPS
- Nelnet shares surge 7.7% as Q4 earnings beat estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Tagesspanne
124.16 128.66
Jahresspanne
98.15 136.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 125.35
- Eröffnung
- 124.43
- Bid
- 128.66
- Ask
- 128.96
- Tief
- 124.16
- Hoch
- 128.66
- Volumen
- 100
- Tagesänderung
- 2.64%
- Monatsänderung
- 1.14%
- 6-Monatsänderung
- 16.75%
- Jahresänderung
- 13.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K