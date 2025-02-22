KurseKategorien
NNI: Nelnet Inc

128.66 USD 3.31 (2.64%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NNI hat sich für heute um 2.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 124.16 bis zu einem Hoch von 128.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nelnet Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
124.16 128.66
Jahresspanne
98.15 136.17
Vorheriger Schlusskurs
125.35
Eröffnung
124.43
Bid
128.66
Ask
128.96
Tief
124.16
Hoch
128.66
Volumen
100
Tagesänderung
2.64%
Monatsänderung
1.14%
6-Monatsänderung
16.75%
Jahresänderung
13.56%
