Divisas / NDAQ
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NDAQ: Nasdaq Inc
93.10 USD 0.56 (0.61%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NDAQ de hoy ha cambiado un 0.61%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 92.56, mientras que el máximo ha alcanzado 94.05.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nasdaq Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NDAQ News
- SEC paves way for crypto spot ETFs with new listing rules
- Scotiabank eleva TMX Group a Sector Outperform por durabilidad de ganancias
- Winklevoss Twins Resolve Lawsuit Over Gemini (GEMI) Earn - TipRanks.com
- Winklevoss Twins' Gemini Hits $4.4 Billion Valuation In Strong Nasdaq Debut - Bullish (NYSE:BLSH), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- Nasdaq suspende operaciones de Ostin Technology Group en espera de información
- Nasdaq suspende la cotización de Ostin Technology Group a la espera de información
- Nasdaq halts trading of Ostin Technology Group pending information
- Crypto exchange Gemini raises $425 million in US IPO, Bloomberg News reports
- Gemini’s IPO rides the crypto craze to further the fortunes of the Winklevoss twins
- Gemini IPO Due After Winklevoss Crypto Exchange Raises Price Range
- Opciones de KindlyMD comenzarán a cotizar en el Mercado de Opciones Nasdaq
- Gemini IPO oversubscribed as price range jumps, retail allocation grows
- Galaxy Digital Stock Sees RS Rating Jump To 83
- Bitdeer Technology Stock Earns 84 RS Rating
- Nasdaq To Invest $50 Million In Gemini IPO, Requests Tokenized Trading
- Gemini Space Station reiterates IPO range of $17-19/sh, says Nasdaq will buy $50M of shares
- Nasdaq invierte hasta 50 millones de dólares en el exchange de criptomonedas Gemini
- Nasdaq invierte hasta $50 millones en el exchange de criptomonedas Gemini
- Exclusive-Winklevoss-founded crypto exchange Gemini taps Nasdaq as strategic investor, sources say
- Nasdaq Wants SEC To Approve Tokenized Securities Trading — Here's How They Compare With Traditional Stocks - Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- 1 Magnificent S&P 500 Dividend Stock I'm Buying Right Now
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Nasdaq Tightens IPO Rules to Rein In Risky Listings
- Wall Street Roundup: Jobs Data, Gold Highs, AI + Tariff Impact
Rango diario
92.56 94.05
Rango anual
64.84 97.06
- Cierres anteriores
- 92.54
- Open
- 92.80
- Bid
- 93.10
- Ask
- 93.40
- Low
- 92.56
- High
- 94.05
- Volumen
- 5.607 K
- Cambio diario
- 0.61%
- Cambio mensual
- -0.17%
- Cambio a 6 meses
- 23.07%
- Cambio anual
- 27.19%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B