Währungen / NDAQ
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NDAQ: Nasdaq Inc
88.87 USD 4.23 (4.54%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NDAQ hat sich für heute um -4.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 88.63 bis zu einem Hoch von 93.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nasdaq Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NDAQ News
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- Eric Trump Says ‘Arguably Saves the U.S. Dollar’ - TipRanks.com
- Nasdaq: Fairly Valued For Steady Compounding (NASDAQ:NDAQ)
- SEC paves way for crypto spot ETFs with new listing rules
- Winklevoss Twins Resolve Lawsuit Over Gemini (GEMI) Earn - TipRanks.com
- Winklevoss Twins' Gemini Hits $4.4 Billion Valuation In Strong Nasdaq Debut - Bullish (NYSE:BLSH), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- Handelsaussetzung bei Ostin Technology Group: NASDAQ fordert zusätzliche Informationen
- Nasdaq halts trading of Ostin Technology Group pending information
- Crypto exchange Gemini raises $425 million in US IPO, Bloomberg News reports
- Gemini’s IPO rides the crypto craze to further the fortunes of the Winklevoss twins
- Gemini IPO Due After Winklevoss Crypto Exchange Raises Price Range
- Handel mit KindlyMD-Optionen startet an der NASDAQ
- Gemini-Börsengang mehrfach überzeichnet – Preisspanne und Anteil für Privatanleger erhöht
- Gemini IPO oversubscribed as price range jumps, retail allocation grows
- Galaxy Digital Stock Sees RS Rating Jump To 83
- Bitdeer Technology Stock Earns 84 RS Rating
- Nasdaq To Invest $50 Million In Gemini IPO, Requests Tokenized Trading
- Gemini Space Station reiterates IPO range of $17-19/sh, says Nasdaq will buy $50M of shares
- Nasdaq steigt mit bis zu 50 Millionen Dollar bei Krypto-Börse Gemini ein
- Exclusive-Winklevoss-founded crypto exchange Gemini taps Nasdaq as strategic investor, sources say
- Nasdaq Wants SEC To Approve Tokenized Securities Trading — Here's How They Compare With Traditional Stocks - Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- 1 Magnificent S&P 500 Dividend Stock I'm Buying Right Now
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Nasdaq Tightens IPO Rules to Rein In Risky Listings
Tagesspanne
88.63 93.89
Jahresspanne
64.84 97.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 93.10
- Eröffnung
- 93.25
- Bid
- 88.87
- Ask
- 89.17
- Tief
- 88.63
- Hoch
- 93.89
- Volumen
- 17.192 K
- Tagesänderung
- -4.54%
- Monatsänderung
- -4.71%
- 6-Monatsänderung
- 17.48%
- Jahresänderung
- 21.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K