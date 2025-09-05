KurseKategorien
NDAQ: Nasdaq Inc

88.87 USD 4.23 (4.54%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NDAQ hat sich für heute um -4.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 88.63 bis zu einem Hoch von 93.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nasdaq Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
88.63 93.89
Jahresspanne
64.84 97.06
Vorheriger Schlusskurs
93.10
Eröffnung
93.25
Bid
88.87
Ask
89.17
Tief
88.63
Hoch
93.89
Volumen
17.192 K
Tagesänderung
-4.54%
Monatsänderung
-4.71%
6-Monatsänderung
17.48%
Jahresänderung
21.41%
